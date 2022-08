Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche: Auto überschlug sich auf K154 - 47-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Opel den Fürstenauer Damm (K154) aus Neuenkirchen kommend in Richtung Fürstenau. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann aus Merzen mit seinem Klein-SUV auf einem geraden Teilstück nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben. Anschließend wurde der Opel vom Typ "Mokka" aus dem Graben herausgeschleudert und überschlug sich. Auf dem Dach kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell