Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht an E-Ladesäule

Speyer (ots)

Am 27.05.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einer E- Ladesäule am St. Guido-Stifts Platz in Speyer. Für den Ladevorgang parkte der Fahrer eines Teslas rückwärtig in der Parklücke ein. Im Zeitraum von ca. 12:10 Uhr bis 14:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in entweder beim Vorbeifahren- oder Ein/Ausparken einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR an der Front des Teslas. Der/ Die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell