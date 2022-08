Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte entrissen 77-Jähriger Portemonaie und flüchteten unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, um 19.30 Uhr, beabsichtigte eine 77-Jährige im Parkhaus Vitihof ihr Parkticket am Automaten zu bezahlen. Als sie das Wechselgeld entgegennehmen wollte wurde sie von zwei Männern angesprochen. Einer der beiden griff plötzlich nach ihrer Geldbörse und riss ihr diese gewaltsam aus der Hand. Anschließend ergriffen beide Männer die Flucht in Richtung Altstadt-Bahnhof. Beide Täter waren etwa 25 Jahre alt und hatten schwarze Haare. Einer von ihnen war etwa 1,90m groß, dunkel gekleidet und trug eine kurze Hose. Der etwas kleinere Mann (1,80m) war mit einer rosa Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, denen die Männer jedoch aufgefallen sind, werden gebeten sich unter 0541/327-3203 oder -2215.

