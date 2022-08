Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Reh ausgewichen - Pkw prallte gegen Steinmauer - Polizei stellt Alkoholgeruch beim Fahrer fest

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Dienstag kollidierte ein BMW auf dem Niewedder Weg nahe der Kreuzung Tiefer Weg mit einer Steinmauer. Der 29-jährige Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer waren auf dem Weg in Richtung Venne, als ein Reh die Straße kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser nach rechts aus und kollidierte mit einer Steinmauer. Beide Insassen hatten Glück, konnten selbstständig aussteigen und waren nahezu unverletzt, lediglich der Fahrer erlitt einige Schürfwunden. Zur Abklärung und weiterer Untersuchungen wurden aber dennoch beide in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten Alkoholgeruch beim 29-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Ostercappelner eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren und der Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW erlitt einen Totalschaden im Frontbereich und wurde abgeschleppt.

