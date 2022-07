Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Einbrecher stahlen IPads aus Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag ist eine Osnabrücker Grundschule in dem "Reinhold-Tiling-Weg" ins Visier von Unbekannten geraten. Im Innern des Schulgebäudes gegenüber des "Bertholdwegs" brachen die Täter gewaltsam eine Tür auf und nahmen aus einem Schrank etwa 20 hochwertige Ipads an sich. Mit der Beute in niedriger fünfstelliger Höhe machten sich die Diebe schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

