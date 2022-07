Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Rotlichtverstoß - Alkoholisierter Scooter-Fahrer flüchtete vor der Polizei

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden Osnabrücker Polizisten in der "Martinistraße" auf den Fahrer eines E-Scooters aufmerksam. Als der junge Mann an der Kreuzung "Schlosswall/Neuer Graben/Helmut-Kohl-Platz" über eine Rote Ampel fuhr, beabsichtigten die Beamten eine Kontrolle des Unbekannten. Nach einer ersten Ansprache über das Mikrofon des Streifenwagens hatte der Scooter-Fahrer jedoch andere Pläne und flüchtete mit seinem Elektrokleinstfahrzeug vor den Beamten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppten die Beamten den Flüchtigen. In der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige Mann aus Vechta unter dem Einfluss von Alkohol stand.

