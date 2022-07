Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche: Unfallflucht auf Supermarkparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der "Bramscher Straße" ist es am Samstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 9.45 Uhr parkte eine 70-Jährige ihren braunen "VW" vom Typ "Golf Plus" vor dem dortigen "Combi-Markt". Als die Dame gegen 10.15 Uhr zu ihrem Kompaktvan zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am hinteren linken Stoßfänger fest. Ein Verursacher machte sich an Ort und Stelle nicht erkennbar. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell