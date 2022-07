POL-OS: Bramsche: Unbekannte brachen Baucontainer auf - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots) - Die Belmer Polizei ist auf der Suche nach einem beschädigten Pkw, der am Freitag (22.07.2022) gegen 09.45 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Lindenstraße 56a in einer privaten Parkbucht abgestellt wurde. Dieser blaue Wagen, in der Art eines SUV, wurde beim Ausparken durch eine Fahrzeugführerin beschädigt. Vermutlich müsste der Pkw vorne links beschädigt sein. Unter der Rufnummer 05406/898630 ...

mehr