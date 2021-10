Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 37-jähriger Fußgänger verletzt

Olpe (ots)

Am Freitag (29. Oktober) hat sich gegen 10.25 Uhr im Einmündungsbereich "Agathastraße/Winterbergstraße" ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 37-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr hier ein 83-Jähriger mit seinem Pkw die Agathastraße und beabsichtigte nach links, in die Winterbergstraße einzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand einen 37-Jährigen, der gerade zu Fuß die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein Notarzt brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

