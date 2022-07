Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer und leicht verletztem Motorradfahrer

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hannoverschen Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 81-jähriger Radfahrer schwer und ein 51-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt haben. Gegen 16:43 Uhr befuhr der Motoradfahrer aus Blomberg die Hannoversche Straße aus Richtung "Nordring" in Fahrtrichtung Bruchmühlen. Der Radfahrer aus Melle befuhr den Fahrradweg der Hannoverschen Straße in die gleiche Richtung. In Höhe der Hausnummer 3 kreuzte der 81-Jährige mit seinem Rad die Fahrbahn und ist dabei mit dem vorfahrtberechtigten Motorradfahrer zusammengestoßen. Beide Beteiligten stürzten und verletzten sich in Folge der Kollision. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

