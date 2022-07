LPI-GTH: Kabelrollen gestohlen - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes brachen ein oder mehrere Unbekannte eine Gartenhütte in Jesuborn "Am Hirtengarten" auf und entwendeten elektrische Geräte. Die Hütte steht in der Kleingartenanlage "Hinter den Gärten". Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Akkuschrauber, einen Rasentrimmer und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Anschließend flüchtete der Täter ...

