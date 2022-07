LPI-GTH: Garteneinbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Die PI Arnstadt-Ilmenau ermittelt gegenwärtig nach einem Diebstahl am gestrigen Vormittag in einem Supermarkt in der Ratsteichstraße. Die Geschädigte war dort einkaufen und währenddessen stahl der Täter das Portemonnaie aus der Handtasche, welche am Einkaufswagen hing. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. In den vergangenen Wochen kam es mehrfach im Ilm-Kreis zu derartigen Straftaten und daher rät die Polizei dringend auf Handtaschen ...

