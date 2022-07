Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Enkeltrickbetrüger erbeuteten hochwertigen Schmuck - Polizei warnt vor Enkeltrickvariationen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag klingelte das Telefon einer 71-jährigen Osnabrückerin. Am Apparat gab sich eine Betrügerin als vermeintliche Tochter der Dame aus und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, der durch sie verursacht wurde. Für die Verhinderung einer sofortigen Haftstrafe forderte die Betrügerin Geld oder Schmuck von der Seniorin. Angeblich sollte die Summe als "Sicherheitsleistung" fungieren. Die geschockte Dame wurde schließlich von den Tätern, die sich zwischenzeitlich als vermeintliche Polizisten ausgaben, so stark unter Druck gesetzt, dass sie einem unbekannten Mann am Nachmittag in der Straße "Vor der Goldbreede" hochwertigen Schmuck übergab. Der Mittäter war 175cm groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er trug Sportbekleidung und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Abholer geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3303 oder -2215 zu melden. Darüber hinaus warnt die Polizei vor "Enkeltrickvariationen" und erinnert daran, dass die Betrüger sich immer wieder neue Szenarien ausdenken, um die Opfer zu schocken. Vor dieser "Kautions-Legende" wird dabei besonders gewarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell