POL-OS: Osnabrück: Polizeieinsatz in der Meller Straße

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, ist es in einem Mehrparteienhaus in der "Meller Straße" zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem eine 38-jährige Osnabrückerin die Wohnungstüren ihrer Nachbarn mit einer Axt beschädigte. Vor Eintreffen der Polizei zog sich die Frau in ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss zurück. Dabei sprach sie gegenüber anderen Hausbewohnern konkrete Bedrohungen aus. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Unterstützungskräfte, darunter Spezialkräfte, angefordert. Die Wohnung der Täterin wurde zudem umstellt und der Tatort weiträumig abgesperrt. Nach zahlreichen erfolglosen Ansprachen erfolgte gegen 18.35 Uhr schließlich der Zugriff durch Spezialkräfte, die 38-Jährige konnte unverletzt festgenommen werden. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Osnabrücker Klinik gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsuchten die Polizisten die Wohnung der Frau. Dabei fanden die Beamten das Tatwerkzeug und nahmen es in amtliche Verfahrung.

