POL-LIP: Lage - Autofahrer verliert Vorderrad

(KF)Am Samstagmittag befuhr ein 22jähriger Detmolder mit seinem PKW Audi den Hellweg in Richtung Lage. In Höhe des Ortsteils Wellentrup löste sich an seinem Audi das linke Vorderrad und rollte in den Gegenverkehr. Hier prallte das Autorad gegen den Mazda einer 41jährigen Bielefelderin, die in Richtung Pivitsheide unterwegs war. Nach dem Anstoß schleuderte das Rad zurück auf die Fahrspur des Unfallverursachers und prallte hier nochmals gegen einen weiteren PKW Seat, der von einem 58jährigen Horn-Bad Meinberger geführt wurde. Im Fahrzeug der Frau aus Bielefeld wurden sowohl Fahrerin als auch ihr 52jähriger Beifahrer leicht verletzt. An allen drei PKW entstanden hohe Sachschäden. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Erste Ermittlungen am Unfallort deuten darauf hin, dass nach einem Radwechsel wahrscheinlich die Radmuttern nicht ausreichend fest angezogen wurden und sich hier lösten.

