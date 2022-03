Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Zusammenstoß von PKW und Motorrad

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 57jähriger Mann aus Lügde mit seinem Motorrad die B 1 in Richtung Blomberg. Im Verlauf einer Kurve Höhe Frettholz verlor der Kradfahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit dem PKW Kia eines 61jährigen Barntrupers. Der Kradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

