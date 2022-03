Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Kioskeinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten Anwohner verdächtige Geräusche ausgehend von einem Kiosk an der Lemgoer Straße. Zusätzlich gab es Hinweise auf einen flüchtigen Verdächtigen. Sofort wurden mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei zum Tatort entsandt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte vor Eintreffen, etwa 100 Meter vom Tatort entfernt, einen 46jährigen Mann aus Detmold festnehmen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der polizeilich bekannte Tatverdächtige zuvor versucht hatte, durch ein eingeschlagenes Fenster in den Kiosk einzusteigen. Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam nach Detmold verbracht. Die Ermittlungen zur Tat dauern derzeit an. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell