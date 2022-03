POL-LIP: Schlangen - Fußgängerin angefahren

Lippe (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer stahlen am Donnerstag (24. März 2022), gegen 15 Uhr, einem 79-jährigen Mann aus Lage die Geldbörse. Der Senior kam mit den beiden Tätern in einer Bäckerei in der Kissinger Straße ins Gespräch. Um den beiden zu helfen bot er an, sie mit seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug zu einem Bahnhof zu fahren. Beim Einsteigen in den grauen Peugeot griff sich einer der Täter die ...

