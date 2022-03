Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Männer klauen Geldbörse.

Lippe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer stahlen am Donnerstag (24. März 2022), gegen 15 Uhr, einem 79-jährigen Mann aus Lage die Geldbörse. Der Senior kam mit den beiden Tätern in einer Bäckerei in der Kissinger Straße ins Gespräch. Um den beiden zu helfen bot er an, sie mit seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug zu einem Bahnhof zu fahren. Beim Einsteigen in den grauen Peugeot griff sich einer der Täter die Geldbörse des 79-Jährigen. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung der Temdestraße. Beide Männer sind etwa 18-20 Jahre alt. Einer hatte dunkle, wellige Haare und trug eine rote Jacke. Der zweite Mann hatte hellblonde Haare und trug ein schwarzes Shirt. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

