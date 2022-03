Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder. Motorradfahrer als Zeuge gesucht.

Lippe (ots)

Montagabend (21. März 2022) befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Ford die Erdersche Straße in Richtung Varenholz. Kurz nach dem Kurvenbereich in Höhe des Friedwaldes geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen, prallte gegen einen Leitpfosten und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Der total zerstörte Ford kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend auf der Straße zum Stehen. Der 21-Jährige verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Ford wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Der junge Mann gab an, dass ihm kurz vor dem Unfall ein Motorradfahrer entgegen gekommen sei. Dieser habe eine schwarz-weiße Kombi getragen. Das Motorrad sei in den Farben Blau, Rot und Silber gehalten. Dieser Motorradfahrer wird gebeten, sich als Zeuge unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

