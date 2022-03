POL-LIP: Lemgo. Nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte richteten zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (21.-22. März 2022) in der Tiefgarage der Technischen Hochschule in der Emilienstraße Sachschaden an. Sie rissen Schläuche der Belüftungsanlage ab und sprühten Graffiti an die Wände. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen entgegen, Telefon 05222/98180. ...

