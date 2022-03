Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Einbruch in Labor.

Lippe (ots)

Einbrecher verschaffen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.-23. März 2022) Zugang zu einem Labor für Zahntechnik, das sich unmittelbar an der Einmündung der Fettpottstraße zur Helpuper Straße befindet. Die Täter erbeuteten einen Tresor, in dem sich Edelmetalle für die Zahnmedizin befanden. Zeugen hörten gegen 4:40 Uhr Geräusche. Hierbei könnte es sich um die Tatzeit handeln. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell