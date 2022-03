POL-LIP: Detmold. E-Scooter bei Einbruch gestohlen.

Polizei Lippe

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.-23. März 2022) brachen Unbekannte in die Garage eines Einfamilienhauses an der Irmgardstraße ein. Die Täter entwendeten daraus einen Motorroller sowie zwei E-Scooter. Der Roller konnte gegen 5:30 Uhr auf einem Verbindungsweg zur Erikastraße leicht beschädigt wieder aufgefunden werden. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

