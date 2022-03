Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Brand in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Mittwochabend (23. März 2022) rückten die Rettungskräfte zu dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Akazienstraße aus. Gegen 17:55 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Der Brand entstand in einer Wohnung im Dachgeschoss. Sämtliche Menschen aus dem Haus konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen; niemand wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

