Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei Diebe geraten in Streit und werden durch Polizeibeamte gestellt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend stritten sich lautstark ein Mann und eine Frau auf der Heidlandstraße. Anwohner riefen die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass ein angetrunkenes Pärchen, ein 48jähriger Mann und eine 34jährige Frau, beide aus Detmold, gerade mehrere Gartengeräte und ein Fahrrad aus einer Garage und einem Geräteschuppen entwendet hatten. Bis auf das Fahrrad hatten die beiden Tatverdächtigen das Diebesgut bereits in ihren zur Tat mitgeführten PKW verladen. Das Fahrrad war durch die Täter im Nahbereich zur Abholung abgestellt worden. Warum die beiden Diebe bei Tatausführung in einen lautstarken Streit gerieten, ist bisher unklar. Das Pärchen wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem 48jährigen männlichen Tatverdächtigen wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen, weil er mit seinem PKW Renault stark alkoholisiert zum Tatort gefahren war. Zeugen oder weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell