Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Samstag (11.06.) kam es gegen 11.56 Uhr auf dem Grevener Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Emsdettener stellte in Höhe der Hausnummer 161 seinen Pkw auf dem Gehweg des dortigen Geh- und Radwegs in Fahrtrichtung Greven ab. Zur selben Zeit fuhr eine 62-jährige Emsdettenerin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Fahrtrichtung Greven. Kurz bevor die Frau das Fahrzeug passierte, öffnete der Fahrer des Pkw ersten Ermittlungen zufolge die Fahrzeugtür. Die Pedelec-Fahrerin erkannte dies nicht rechtzeitig, kollidierte mit der Tür und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

