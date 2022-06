Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Freitag (03.06.), zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr, kam es an der Straße An der Landwehr, Höhe der Einmündung Am Herrenkamp, zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter grauer Renault Koleos wurde angefahren und dabei am Kofferraumdeckel beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Renault auf etwa 1500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/9284455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell