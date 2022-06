Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.06.2022) ist es in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße gekommen. Der Tatort liegt im Bereich zwischen Siedlungsweg und Starenweg. Als die Bewohnerin gegen 03.00 Uhr ihr Schlafzimmer aufsuchen wollte, stellte sie fest, dass die Zimmertür zum Schlafzimmertrakt mit Ankleidezimmer und Bad von innen abgeschlossen war. Durch gewaltsames Öffnen eines bodentiefen Fensters hatten sich unbekannte Täter Zutritt in den Trakt verschafft. Dort durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Die Bewohnerin hatte sich im Tatzeitraum zwar im Haus aufgehalten, der Einbruch blieb jedoch zunächst unbemerkt. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern, zur Tat und zum Diebesgut nimmt die Polizei Greven unter der Rufnummer 02571/9284455 entgegen.

