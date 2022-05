Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zahl der Radfahrerunfälle steigt - Verkehrssicherheit am Grillabend

Kreis Viersen (ots)

In Viersen kam es am Mittwoch gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall auf der Gladbacher Straße. Ein 30-jähriger Willicher überquerte mit seinem Fahrrad die Kreuzung an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Viersen, die abbog, missachtete die Vorfahrt des Willichers. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt. In Willich bog ebenfalls am Mittwoch gegen 07.30 Uhr 32-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Pasteurstraße nach links auf einen Parkplatz ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden 59-jährigen Radfahrers aus Willich. Dieser wich dem Auto aus, stürzte jedoch dabei und wurde verletzt. Am Donnerstag gegen 09.00 Uhr kam es in einem Kreisverkehr an der Schottelstraße in Willich-Anrath zu einem Unfall, bei dem die Autofahrerin das Verhalten einer Radfahrerin falsch einschätzte. Eine 55-jährige Willicherin bog mit ihrem Auto aus dem Kreisverkehr in Richtung Schottelstraße ab und kollidierte hier mit der 82-jährigen Radfahrerin aus Willich. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fast täglich ereignen sich auf den Straßen im Kreis Viersen Unfälle mit Radfahrenden. Von Januar bis April 2022 ist die Zahl der Unfälle, bei denen Rad- oder Pedelec-Fahrende verletzt wurden, im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 insgesamt um 40 Prozent gestiegen. Schauen wir auf die Ursachen, müssen wir feststellen, dass im gleichen Vergleichszeitraum Abbiege-Unfälle um 50 Prozent und Vorfahrts-Unfälle sogar um 77 Prozent gestiegen sind. Die Polizei arbeitet quasi schon immer mit repressiven und mit präventiven Maßnahmen daran, Unfälle zu verhindern. Aber die Wirkung aller Gespräche, aller Kampagnen und aller Kontrollen scheint im Schatten dieser Entwicklung keine Wirkung zu zeigen. Nützt es wirklich nichts, ständig darauf hinzuweisen, dass man sich im Straßenverkehr umsichtig und rücksichtsvoll verhalten muss? Doch. Wir sind davon überzeugt, dass stetige Apelle nützen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder dazu imstande ist, sich angepasst im Straßenverkehr zu verhalten. Wir sind davon überzeugt, dass Sie auf andere Rücksicht nehmen, weil Sie das gleiche von den anderen auch erwarten. Aber das Thema Verkehrssicherheit ist nicht gerade Thema Nummer eins beim abendlichen Getränk am Stammtisch oder beim Grillabend mit der Familie. Aber warum eigentlich nicht? Steigen Sie doch ins Gespräch ein! "Apropos Verkehr - schon gehört: 40-50-77?..." /wg (407)

