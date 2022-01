Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Berauschte Fahrer am Steuer

Am Sonntag zog die Polizei mehrere Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) In Riedlingen war am Sonntag gegen 2.30 Uhr die Fahrt für einen 27-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Schulgasse hatte die Polizei den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test bestätigte das. Im Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel der Mann intus hatte. Mit einem Mofa war ein 16-Jähriger gegen 2 Uhr in Laupheim in der Ulmer Straße unterwegs. Bei ihm hatten die Polizisten den Verdacht, er stünde unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er zu viel getrunken hatte. In beiden Fällen mussten die Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen. Sie erwarten nun Anzeigen. Nicht nur wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss am Sonntag in Biberach muss sich ein 34-Jähriger nun verantworten. Kurz nach 16 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mann auf dem E-Scooter auf. Der war in der Rollinstraße unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Bei dem 34-jährigen Fahrer bestand auch der Verdacht, dass er Rauschgift genommen hatte. Deshalb musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrt unter Drogeneinfluss. Auch die Führerscheinstelle erhält nun einen Bericht. Der 34-Jährige durfte anschließend nicht mehr weiterfahren.

(GP) Gleich zwei Fahrer stoppte die Polizei am Sonntag zwischen 2 und 4 Uhr in Göppingen. Sie waren im Bereich Poststraße und in der Großeislinger Straße unterwegs. Ein 22-Jähriger und ein 40-Jähriger hatten sich unter Einfluss von Drogen hinters Steuer gesetzt. Das bestätigten Tests, die positiv auf verschiedene Rauschgifte reagierten. Die Männer mussten eine Blutprobe abgeben und ihre Autos stehen lassen. In Uhingen in der Schorndorfer Straße kontrollierte die Polizei am Sonntag gegen 23.15 Uhr einen 23-Jährigen. Auch bei ihm besteht der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer setzte. Seinen VW musste der Mann stehen lassen. Alle drei Fahrer sehen nun einer Anzeige entgegen. Ähnlich erging es einem VW-Fahrer in Kuchen. Die Polizei stoppte den 61-Jährigen gegen 20.15 Uhr in der Hauptstraße. Während der Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Alkohol. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

(UL) Mutmaßlich unter Drogen stand laut Polizeiangaben am Sonntag ein Mann in Dornstadt. Gegen 23.15 Uhr stoppte die Polizei im Enzianweg den 35-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Test bestätigte dies, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

