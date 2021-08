Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen, Röhrberg - Kamener Straße - Fröndenberger Straße, schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bönen (ots)

Am Freitag, den 27.08.2021 um 14:15 Uhr ereignete sich ein in Bönen-Bramey-Lenningsen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 26 jähriger ukrainischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lkw die Straße Röhrberg in Fahrtrichtung Kamener Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 62 jährigen Pkw Führers aus Unna und übersah dabei das für ihn geltende Stopp-Zeichen. Der Lkw Fahrer fuhr ungebremst in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw. Ein 54 jähriger Bönener Pkw Führer wartete in der Fröndenberger Straße in seinem Pkw, um den Kreuzungsbereich zu passieren. Er wurde durch die beiden verunfallten Fahrzeuge ebenfalls getroffen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Lkw um und kam auf der linken Seite liegend zum Liegen. Alle drei Fahrzeugführer waren verletzt und mussten in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehrfahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Bei der Unfallaufnahme wurden technische Mängel an dem Lkw festgestellt. Daher wurde das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt.

