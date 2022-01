Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden entstand am Samstag an einer Baustelle in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr fuhr ein Unbekannter auf der Bundesstraße 10 in Richtung Ulm. Kurz vor der Ausfahrt Göppingen Zentrum/Öde ist in einer Kurve eine Baustelle. Beim Abkommen von der Fahrbahn überfuhr der Unbekannte mehrere Warnbaken. Diese wurden beschädigt und zum Teil auf die Fahrbahn geschleudert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Die Plastikteile stellten gefährliche Hindernisse für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei beseitigte die Gefahr und sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis von der Polizei:

Im Jahr 2020 hat sich nach etwa jedem fünften Verkehrsunfall der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Für andere Unfallbeteiligte ist eine Beschädigung ärgerlich. Vor allem, wenn der Verursacher nicht bekannt ist. Denn dann muss der Betroffene die Kosten für den Schaden selbst übernehmen. Ist der Verursacher des Unfalls bekannt, wird die Regulierung des Schadens über die Versicherung des Verursachers abgewickelt. Nicht nur aus diesem Grund hat der Autofahrer nach einem Unfall nicht einfach wegzufahren. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

