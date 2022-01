Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kreis Göppingen - Drei Fahrer im Rausch

Gefährlich war das Verhalten, das drei Autofahrer am Sonntag zeigten.

Ulm (ots)

Bereits kurz nach Mitternacht fiel eine 42-Jährige in Deggingen auf. Eine Polizeistreife wollte sie zur Kontrolle anhalten, was die Frau zunächst ignorierte. Kurz darauf hielt sie dann doch an und fuhr dazu auf einen Stellplatz. Doch bog sie zu früh ein und blieb deshalb an einem Stein hängen. Die Ursache war schnell klar: Die Frau war erkennbar betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei ließ eine Blutprobe abnehmen und behielt den Führerschein der 42-Jährigen gleich ein. Jetzt sieht sie einer Strafanzeige entgegen.

Kurz nach 9 Uhr, so die Erkenntnisse der Polizei, verlor ein 18-Jähriger in Rechberghausen die Kontrolle über seinen Wagen. In der Staufenbergstraße rammte sein VW ein Geländer. Der 18-Jährige fuhr anschießend weiter auf einen Parkplatz. Eine Zeugin erkannte dies und verständigte die Polizei. Derweil sammelte der Fahrer die Teile seines Autos, die an der Unfallstelle lagen, ein und flüchtete. Im Zuge er Fahndung stellte die Polizei den mutmaßlichen Fahrer in der Bahnhofstraße. Auch er war erkennbar betrunken und musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Und seinen Führerschein.

Kurz vor 18 Uhr schließlich fuhr in Ebersbach ein 46-Jähriger rückwärts aus einer Parklücke. Er rammte ein anderes Auto. Zum Glück wurde niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 46-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Auch er musste eine Blutprobe abgeben und sieht, wie die anderen Beiden, einer Strafanzeige entgegen.

++++++++0184738 0186248 0187698

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell