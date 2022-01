Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Hoher Schaden nach Brand

Unverletzt überstanden die Bewohner den Brand eines Hauses am Sonntag in Ochsenhausen.

Kurz nach 13 Uhr bemerkte eine Bewohnerin Rauch im Treppenhaus des Gebäudes in Hattenburg. Der drang aus dem Obergeschoss. Die Frau handelte überlegt, brachte sich in Sicherheit und verständigte sofort die Feuerwehr. Zu dieser Zeit war sonst niemand im Haus. Die Feuerwehr drang in die Räume im Waldblick ein und löschte den Brand, der sich bis ins Dachgeschoss ausgedehnt hatte. Wodurch der Brand entstanden ist und ob die Holzfeuerung damit in Verbindung steht müssen jetzt die Ermittlungen, so die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf gut 200.000 Euro.

