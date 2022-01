Polizeipräsidium Ulm

Ohne Wertsachen blieben Einbrecher am Wochenende in Gerstetten.

Die Unbekannten hatten sich zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh an einem Haus in der Altheimer Steige zu schaffen gemacht. Mit brachialer Gewalt wuchteten die Unbekannten ein Fenster aus der Wand. Sie kletterten in die Räume. Hier mussten sie aber feststellen, dass die ganze Mühe umsonst war. Denn außer einer Taschenlampe fanden die Diebe nichts. Dafür hatten sie einen Schaden von hunderten Euro verursacht. Die Polizei (Hinweis-Telefon: 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie raten zur Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Gerstetten ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

