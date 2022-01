Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Radlerin schwer verletzt

Mit ihrem Elektrorad ist am Sonntag bei Steinheim am Albuch eine Frau gestürzt.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr die 74-Jährige durch das Gewann Gnannental. Der Waldweg dort war vereist und deshalb rutschig. Dafür war die Seniorin offenbar zu schnell unterwegs, berichtet die Polizei. Sie stürzte mit ihrem Elektrorad. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Unfallursache. Die Ermittler mahnen zu mäßiger Geschwindigkeit angesichts der Witterung, auch und gerade mit dem Fahrrad. Auf Wegen in Wäldern ist die Gefahr besonders groß, weil dort, je nach Temperaturen und Sonnenstand, die Wechsel zwischen Tauwetter und Gefrieren häufiger sind. Das führt schnell zu Eisflächen auf den Wegen, die ihre Tücken in sich bergen.

