POL-UL: (BC) Hochdorf - Auto total beschädigt

Ins Krankenhaus musste eine Frau am Sonntag nach einem Unfall auf der B30 bei Hochdorf.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 77-Jährige gegen 11 Uhr in Richtung Biberach. Unterwegs passte sie offenbar nicht auf, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Die Frau kam mit ihrem Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dort kippte der Wagen um. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

