POL-UL: (GP) Göppingen - Diebe in Firma und Hütten

Geld fanden Unbekannte am Wochenende in einer Göppinger Firma.

In der Nacht zum Samstag hatten die Unbekannten die Tür der Firma in der Faurndauer Straße aufgebrochen. Bei ihrer Suche in den Räumen fanden die Diebe eine Kaffeekasse sowie etwas Geld auf einem Schreibtisch. Damit ergriffen die Einbrecher die Flucht. Jetzt ermittelt die Göppinger Polizei (Hinweis-Telefon: 07161/632 360). Sie ermittelt auch, nachdem am Samstag zur Mittagszeit der Einbruch in eine Gartenlaube im Sachsentobel entdeckt wurde. Hier hatte ein Unbekannter in den Tagen zuvor mindestens zwei Gartenhütten aufgebrochen, so die Erkenntnisse der Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

