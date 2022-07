Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Exhibitionist zeigt sich zwei 13-jährigen Mädchen; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Am Samstagnachmittag zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise zwei 13-jährigen Mädchen.

Die beiden Mädchen begegneten dem Mann gegen 16.30 Uhr im Treppenhaus der Stadtgalerie in der Güterstraße, als er an seinem Glied manipulierte. Die Kinder liefen schnell weiter, der Unbekannte entfernte sich ebenfalls, aller Wahrscheinlichkeit in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach ihm verlief allerdings ohne Ergebnis.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre; 175 cm; schlank; blaue Augen; kurze, braune Haare; dunklerer Teint; Jeans, weißes T-Shirt mit Aufdruck. D

as Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell