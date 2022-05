Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer Verletzten

Schifferstadt (ots)

Am 25.05.2022, um 13:55 Uhr, kam es in der Rehhofstraße mit drei in gleicher Richtung fahrenden PKW zu einem Auffahrunfall. Die zuvorderst fahrende 60-jährige PKW-Fahrerin musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug verlangsamen. Der 70-jährige PKW-Fahrer dahinter konnte ebenfalls rechtzeitig seine Geschwindigkeit reduzieren. Der 38-jährige PKW-Fahrer am Ende konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, stieß gegen den PKW vor ihm und schob diesen wiederum auf den PKW der 60-jährigen. An allen drei PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von jeweils ca. 3000 Euro. Die 60-jährige wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Speyer verbracht. Der PKW des 48-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell