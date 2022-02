Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katalysator gestohlen

Leinefelde (ots)

Unbekannte klauten in der Nacht zu Mittwoch, aus einem geparkten Fahrzeug, auf einem Firmengelände in der Abbestraße, einen Katalysator. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl am Mittwochvormittag. Der oder die Täter hinterließen am Fiat Talento einen Sachschaden von 50 Euro. Der Beuteschaden liegt bei ca. 2500 Euro.

