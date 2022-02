Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Baustellencontainer

Hohenstein (ots)

Einbrecher brachen in der Nacht zu Mittwoch einen Container auf einer Baustelle an der Holbacher Dorfstraße auf. Durch das beschädigte Fenster gelangten der oder die Täter in den Container. Nachdem alle Schränke gewaltsam geöffnet waren, stahlen sie Werkzeuge und verschwanden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1450 Euro.

