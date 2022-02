Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben eingeschlagen, Eingangstür beschädigt, Täter flüchtet

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über eingeschmissene Scheiben der Turnhalle in der Poststraße. Minuten später meldete ein weiterer Zeuge über den Notruf, dass ein Mann auf einem Fahrrad gegen die Eingangstür des Seniorenwohnparks in der Gutenbergstraße gefahren und dann geflüchtet sei. In beiden Fällen handelte es sich um einen dunkelgekleideten Radfahrer mit einem schwarz, gelben Rucksack. Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet verliefen erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. Zum Täter gibt es erste Ermittlungsansätze. Die Fensterscheiben der Turnhalle waren mit einem Stein eingeschlagen worden.

