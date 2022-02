Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen richten Schaden auf Schulgelände an

Nordhausen (ots)

Ca. 500 Euro Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch auf dem Petersberg an. Sie brachen eine Kiste an der Sporthalle auf und beschmierten mit Farbe und einem Pinsel den Schulhof sowie die Klingel und den Briefkasten am Eingang der Petersbergschule. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

