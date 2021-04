Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Oberkassel - Pkw und Motorroller kollidieren - Zwei Schwerverletzte - VU-Team im Einsatz - Verkehrsbehinderungen der Rheinbahn - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 28. April 2021, 11.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Oberkassel wurden ein 59-jähriger Motorrollerfahrer und seine 56-jährige Sozia schwer verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren.

Nach den derzeitigen Ermittlungen bog zur Unfallzeit eine 35-Jährige mit ihrem Hyundai von der Drususstraße kommend nach links auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei übersah sie aus ungeklärter Ursache den Roller auf der Düsseldorfer Straße. Die beiden Personen waren aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Heerdt unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Personen auf dem Roller stürzten zu Boden und kamen im Gleisbereich zum Liegen. Notärzte kümmerten sich um die beiden Schwerverletzten. Während der Rettung und der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Fahrzeug- und Rheinbahnverkehrs.

