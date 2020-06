Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200629.4 Itzehoe: Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am Sonntag ist es über Tag zu einem Einbruch in eine Wohnung in Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr suchten Einbrecher das Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße auf und gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Haus. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug auf. In der Wohnung durchsuchten sie die einzelnen Räumlichkeiten und entwendeten Fingerringe und Armbanduhren. Der Nachname des Geschädigten ist jeweils in den gestohlenen Schmuckstücken eingraviert. Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

