Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Warnung vor angeblichen Gewinnen bei Preisausschreiben

Neuwied (ots)

Immer wieder wird der Polizei gemeldet, dass bevorzugt lebensältere Menschen von angeblichen Lottogesellschaften angerufen werden. Im aktuellen Fall soll die ältere Dame nach Lösung eines Kreuzworträtsels eine Summe von 38.500 EUR gewonnen haben. Für einen Sicherheitsdienst, der das Geld bis zur Übergabe bewachen müsse, würden Kosten von 800 bis 1000 EUR anfallen! Die Dame wurde noch beauftragt, bis zur Übergabe des Gewinns am kommenden Montag nicht darüber zu reden. Glücklicherweise hat die angerufene Frau diese Räuberpistole sofort erkannt, zumal sie auch an keinem Gewinnspiel durch Kreuzworträtsel teilgenommen hatte. Geistesgegenwärtig hat sie das Telefongespräch ohne Angaben von persönlichen Daten sofort beendet. Die Polizei rät dazu, bei solchen mehr als zweifelhaften Anrufen, bei denen von Gewinnspielen die Rede ist, an denen man nicht teilgenommen hat, auf keinen Fall auf die Geldforderungen der Anrufer einzugehen. Vielmehr sollten niemals am Telefon persönliche Daten wie Kontoverbindungen oder das Geburtsdatum weitergegeben werden. Am besten ist es, bei solchen Anrufen das Gespräch sofort zu beenden. In diesem Fall wurde die Frau über eine Festnetznummer aus Bonn (0228/28609810) angerufen. Diese Telefonnummer ist gefälscht und Verbraucherschutzeinrichtungen warnen im Internet davor.

