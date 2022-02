Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Bad Frankenhausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend, gegen 19.05 Uhr, in der Gebickestraße den Fahrer eines Motorrollers. Hierbei stellten sie fest, dass der 49-Jährige nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem verlief ein Drogentest positiv. Um eine Versicherung für den Roller vorzutäuschen hatte der Fahrer ein falsches Versicherungskennzeichen am Zweirad angebracht. Das musste der Mann stehen lassen und mit zur Blutentnahme fahren. Außerdem erstatteten die Beamten Anzeige wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

