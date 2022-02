Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen, Auto beschädigt

Greußen (ots)

Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Garagenbesitzer den Einbruch in seine Garage in der Marienstraße. Unbekannte brachen die Vorhängeschlösser auf. Dann beschädigten sie das Verdeck und die Frontscheibe eines in der Garage abgestellten Cabrios. Mit dem Autoradio verschwanden der oder die Einbrecher. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

