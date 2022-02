Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Garage, Einbrecher gestellt

Bad Langensalza (ots)

Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei über einen vermeintlichen Garageneinbruch im Komplex Zum Bleichbrunnen. Ein Mann sei in die Garage gegangen und mit einem Fahrrad wieder davongefahren. Bei der Überprüfung der Garage stellten die Polizisten keinen Aufbruch fest. Die betreffende Garage war allerdings unverschlossen. Eine knappe Stunde später, gegen 1 Uhr, meldete ein Zeuge die Rückkehr des Radfahrers in den Komplex. Diesmal hätte der Mann eine Garage aufgebrochen, was sich wenig später auch bestätigte. Noch ist unklar, ob und was der 38-jährige Tatverdächtige gestohlen hat. Sein genutztes Fahrrad stellten die Polizisten sicher. Hier gab der Täter zu, dass es nicht ihm gehört. Der polizeibekannte Mann aus Bad Langensalza musste die Nacht bei der Polizei verbringen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des versuchten Diebstahls ermittelt.

